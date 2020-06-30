Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра, 3 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами возможны кратковременные дожди. Будет преобладать юго-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Ночью на Апшероне ожидается 20-23, днем 28-32 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 761 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, град, ветер восточный. Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 3-4 июля на Апшероне ожидаются стабильные погодные условия и близкий к климатической норме температурный режим, что благоприятно для метеочувствительных людей.