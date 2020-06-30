Алхас Исмаилов, отдел социума 14:32

Поступившее в haqqin.az из далекой Америки письмо Нурланы Гусейновой еще раз убеждает, что со стороны всё виднее. Особенно если это лично касается заинтересованной стороны. Нурлана ханум заметила, что за прошедший после первого ее письма - «Из Америки с отчаянием: г-н президент, помогите!» - год с лишним ветер реформ коснулся и судебной системы страны. И вот почему она приходит к такому выводу. Вкратце суть этой неприятной, но весьма поучительной истории, о которой haqqin.az писал неоднократно, сводится к следующему. Потеряв маленького ребенка, Нурлана и ее муж Агаси впали в депрессию и не могли оставаться в недавно купленной квартире в новостройке. Тут подвернулся двоюродный брат (хала оглу) и друг детства мужа Фуад Ибрагимов, родственница которого, Гюнель Набиева, как раз продавала свою квартиру из-за того, что не могла за нее расплатиться. Квартира пришлась супругам по душе, и они попросили «хала оглу» оформить куплю-продажу, полностью выплатив запрашиваемую сумму в размере 144 тыс. долларов. А вскоре Нурлане пришлось уехать в США на учебу, и муж поехал с ней. Отъезд молодой четы на долгий срок и послужил сигналом к решительным действиям для «хала оглу».

"Фуад Ибрагимов был склонен к азартным и играм, в 2012-2014 годах он имел офис Forex по улице Дж.Джаббарлы, - пишет Гусейнова. - И после крупного проигрыша на акциях решил любыми путями компенсировать потерю. Тут и зародилась у него идея с описанным мошенничеством". По ее словам, он взял в свое время у бывшей хозяйки квартиры пару квитанций о внесении ею в фирму «ТАМАМ», построившую и эксплуатирующую новый дом супругов, определенной части стоимости квартиры. Эти бумаги в его руках в дальнейшем и сыграли решающую роль, именно их наличие давало хоть какое-то основание судам всех инстанций оправдывать незаконные притязания Фуада. Агаси участвовать в разборках не мог, а его пожилой отец Гусейнага просто не справлялся со свалившимися на него бедами и хождениями по судам. По практикующимся в Азербайджане правилам, люди годами живут в уже построенных новостройках без выписки из госреестра, которую в быту называют просто купчей. У Агаси, как и у других жильцов дома, такой купчей не было, лишь запись в книге фирмы «ТАМАМ» свидетельствовала, что он действительно заплатил за квартиру положенную сумму и является ее владельцем. Но «хала оглу» стал утверждать, что всю сумму за квартиру выплатил он сам, а Агаси из общего долга в 144 тыс. долларов смог вернуть ему всего 59 тыс. долларов. И требовал оставшиеся 85 тыс. долларов. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. После пары судебных побед сумма долга поднялась аж до 300 тыс долларов. И тут Нурлана ханум вносит некоторые разъяснения. Дело в том, что Агаси действительно задолжал своему хала оглу 36500 долларов от совместного, если так можно выразиться, бизнеса (Фуад давал деньги Агаси под высокие проценты). Взамен отец Агаси отдал ему автомобиль "Мерседес" 250S стоимостью 60 тыс долларов, потребовав нотариально заверенную расписку об отсутствии у Фуада претензий. Но взяв машину «хала оглу» не отказался от своей затеи. Тут и Агаси допустил ошибку, позволив оформить машину на тестя Фуада - Вагифа Гулиева. Хотя кому в голову могло бы прийти, что Гулиев через месяц заявит в суде, что Агаси был должен именно ему и расплатился машиной. И клятвенно заверил суд, что он не в курсе событий, связанных с Фуадом. "Более того, получив машину, Фуад стал претендовать уже не на часть, а на всю квартиру, - рассказывает Нурлана Гусейнова. - Заручившись поддержкой высокопоставленного родственника, Фуад легко выигрывал процессы во всех судебных инстанциях. Судьи, вначале возмущавшиеся необоснованным иском «хала оглу», после всесильного звонка «сверху» преображались на глазах и, понуро опустив головы, выносили решения в его пользу.

Как пишет Гусейнова, суды по понятным причинам принимали за истину показания лжесвидетелей Фуада - его шурина Рашада Гулиева и тестя Вагифа Гулиева. А все попытки свидетелей Агаси они встречали в штыки, не придавая им никакого значения. Хотя на них как раз и стоило обратить внимание. Так, есть телефонная запись, где брат Фуада - Рашад Ибрагимов, зампредседателя Хатаинского филиала Межбанка, сам признается, что Агаси во всем прав, и удивляется даже, как он проигрывает дело в судах всех инстанций. Рашад, в принципе, не прочь заступиться за Агаси, но боится дальнейших семейных разборок. Есть и другая запись, где уже сам Фуад говорит о долге всего на сумму 36500 долларов (но не 144 тыс долларов). Но суды даже не помышляют о том, чтобы придать этим заслуживающим большего доверия записям какое-то движение. Добившись уверенной победы в судах, Фуад задействовал и Ясамальский районный отдел исполнения и пробации. А неповоротливые обычно судисполнители даже переплюнули судей в своем послушании телефонным приказам. Они сами обратились в суд с просьбой и добились вынесения решения о наложении ареста на имущество (квартиру) Агаси, мол, тот не желает добровольно погасить долг своему «хала оглу». И стали требовать выселения Гусейновых из квартиры, которую «необходимо» передать Фуаду. Именно с таким требованием они и обратились в фирму «ТАМАМ». И добились своего, оформив через фирму новое соглашения, но на этот раз на имя Ибрагимова Фуада, который сумел даже получить купчую. И теперь уже Гусейновы, потерявшие ранее машину, ждут, когда у них окончательно отнимут и квартиру в новостройке. И для этого у них были до последнего времени все основания. Первичный суд (о выносимых Ясамальским судом решениях давно ходят легенды) привычно легко удовлетворил иск отдела исполнения и пробации (который недалеко от него ушел) о принудительном выселении Гусейновых из собственной квартиры в пользу «хала оглу». Ликованию родственника не было предела. Но состоявшийся вскоре после этого апелляционный суд настроение ему подпортил – здесь уже не выразили готовности к беспрекословному исполнению телефонных указаний. Апелляционный суд просто призвал стороны к примирению и отсрочил вынесение решения. "Ветры реформ добрались и до судебной системы, - пишет Нурлана ханум. – Добрались, но не проникли еще достаточно глубоко – вынести верное решение здесь все же пока не решились. Зато это послужило сигналом противной стороне, предложившей Агаси примирение. Даже скидки предлагают. Но только какие вот скидки, если долга-то нет? Да и по каким законам кто-либо может отнять у семьи единственную квартиру?" Далее Гусейнова перечисляет известные ей квартиры Фуада в центре Баку. Их, оказывается, у него целых семь. Только на свое имя у него квартиры по проспекту Метбуат, 40 и проспекту Гасана Зардаби, 89 (обе в Ясамальском р-не), по ул. З.Г. Мамедова -3с, кв 124 (Хатаинский р-н). А в доме №1054 по улице академика Ш.Мехтиева у Фуада и вовсе четыре картиры - №№ 60, 142, 23 и 278. Еще одна квартира в этом же доме оформлена на имя его отца Маарифа, а другая – на имя тестя Вагифа Гулиева в Насиминском р-не по ул. А.Гусейнова – 7, кв. 352. Есть у него и хорошенький участок земли в поселке Рамана Сабунчинского района.