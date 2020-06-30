Мамед Эфендиев, отдел экономики 14:42

Не успел Азербайджан прийти в себя от пандемии нового коронавируса, как на него надвигается новое бедствие. Уже не первый месяц общественность страны бьет тревогу – крупнейшая река страны, Кура, питающая пресной водой чуть не половину страны, грозит всему живому, в том числе окружающей фауне и флоре, полным вымиранием. И если проблема пандемии сегодня в центре внимания правительства и СМИ, то об этом бедствии стали громко говорить только в последние дни.

Кура – река неукротимая. Именно так и переводится название реки с азербайджанского языка – Кюр. Испокон веков с наступлением весны река выходила из берегов, разрушая все далеко вокруг. В то же время сотни тысяч семей вдоль побережья брали из нее питьевую воду, использовали ее для полива своих садов, огородов… Но в последние годы о половодье речи нет, река стала мелеть, что вызвало новые беды, связанные теперь уже с нехваткой пресной воды. Правда, лет десять назад река опять проявила свой неукротимый характер – половодье вызвало большие разрушения в низовьях ее, и правительство создало специальную комиссию и выделило крупную сумму с целью устранения нанесенного ущерба. Но с тех пор мы только и слышим о том, что река мелеет, и сильно. И, словно мало оказалось этой беды, сегодня уже Каспий наступает на Куру. Уровень воды и скорость ее течения настолько снизились, что небольшой ветер с моря гонит соленую морскую воду на десятки километров выше по течению. Сначала в устье реки вода засолилась, что встревожило жителей расположенного у устья Нефтчалинского района. А потом этот процесс, словно раковая метастаза, стал распространяться все выше по течению и чуть не достиг соседнего Сальянского района. Правительство пытается обеспечить население пострадавшего региона питьевой водой, которую развозят по селам машины-водовозы. Труднее дела обстоят с домашним скотом, а говорить о садах и огородах и вообще не приходится. Как и об огромных площадях, засеянных хлопком. Из-за резкого падения уровня воды на реке образовались островки, а установленные вдоль побережья насосы работают не в полную мощность. По мнению экологов, падение уровня воды в реке негативно сказывается также на флоре и фауне. Более того, обмеление отрицательно влияет на миграцию рыб в дельте реки. А это уже может привести в будущем к сокращению популяций многих видов. Специалисты убеждены, что в случае продолжения обмеления, ситуация в реке действительно может стать критической. Правда, в последние несколько дней ветер подул в другую сторону, соленая вода несколько отступила, а уровень воды в связи с отключением многих насосов по течению Куры чуть повысился, но тревога не покидает жителей.