Неужели чиновники опять ждут Ильхама Алиева? горячая тема
Не успел Азербайджан прийти в себя от пандемии нового коронавируса, как на него надвигается новое бедствие. Уже не первый месяц общественность страны бьет тревогу – крупнейшая река страны, Кура, питающая пресной водой чуть не половину страны, грозит всему живому, в том числе окружающей фауне и флоре, полным вымиранием. И если проблема пандемии сегодня в центре внимания правительства и СМИ, то об этом бедствии стали громко говорить только в последние дни.
Кура – река неукротимая. Именно так и переводится название реки с азербайджанского языка – Кюр. Испокон веков с наступлением весны река выходила из берегов, разрушая все далеко вокруг. В то же время сотни тысяч семей вдоль побережья брали из нее питьевую воду, использовали ее для полива своих садов, огородов… Но в последние годы о половодье речи нет, река стала мелеть, что вызвало новые беды, связанные теперь уже с нехваткой пресной воды. Правда, лет десять назад река опять проявила свой неукротимый характер – половодье вызвало большие разрушения в низовьях ее, и правительство создало специальную комиссию и выделило крупную сумму с целью устранения нанесенного ущерба.
Но с тех пор мы только и слышим о том, что река мелеет, и сильно. И, словно мало оказалось этой беды, сегодня уже Каспий наступает на Куру. Уровень воды и скорость ее течения настолько снизились, что небольшой ветер с моря гонит соленую морскую воду на десятки километров выше по течению. Сначала в устье реки вода засолилась, что встревожило жителей расположенного у устья Нефтчалинского района. А потом этот процесс, словно раковая метастаза, стал распространяться все выше по течению и чуть не достиг соседнего Сальянского района. Правительство пытается обеспечить население пострадавшего региона питьевой водой, которую развозят по селам машины-водовозы. Труднее дела обстоят с домашним скотом, а говорить о садах и огородах и вообще не приходится. Как и об огромных площадях, засеянных хлопком.
Из-за резкого падения уровня воды на реке образовались островки, а установленные вдоль побережья насосы работают не в полную мощность. По мнению экологов, падение уровня воды в реке негативно сказывается также на флоре и фауне. Более того, обмеление отрицательно влияет на миграцию рыб в дельте реки. А это уже может привести в будущем к сокращению популяций многих видов. Специалисты убеждены, что в случае продолжения обмеления, ситуация в реке действительно может стать критической. Правда, в последние несколько дней ветер подул в другую сторону, соленая вода несколько отступила, а уровень воды в связи с отключением многих насосов по течению Куры чуть повысился, но тревога не покидает жителей.
По словам депутата от Нефтчалинского района Сабира Рустамханлы, Администрацией президента и другими госорганами многое делается для оказания помощи населению, предотвращения последствий стихии. Но восполнить обмелевшую Куру невозможно. Машин едва хватает для обеспечения питьевой водой только жителей, но скот, посевы остаются без ухода. Как-то увеличили даже сток с плотины Мингечаурской ГЭС, что позволило снизить соленость воды в реке, но Каспий вновь оказался сильнее. После остановки насосов по течению реки уровень ее стал подниматься. Но в разгар летнего сезона насосы долго простаивать не могут…
Прохладные и дождливые дни, кажется, остаются позади, очередь за знойной летней жарой. Если достаточно обильные для этого времени года осадки не смогли поднять уровень воды в реке, то что с ней станет в оставшиеся два летних месяца – традиционно самых жарких. Ведь со дня на день включатся все насосы для орошения сельхозпосевов, что приведет к дальнейшему обмелению. А если ветер вновь подует с моря, то масштабы бедствия могут стать непредсказуемыми. К тому же, как отметил главный гидролог Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, ситуацию усугубляет то, что водные ресурсы в большом объеме забирают также соседние Турция и Грузии. В результате вода в Куре убывает, а со снижением уровня воды слабеет скорость ее течения, что приводит к тому, что при усилении северо-восточного ветра морская вода смешивается с речной.
Да, наступление Каспия на Куру наблюдается в стране, пожалуй, впервые. Не заметно, что уже предпринимаются какие-то превентивные меры, но пока, как говорится, Аллах милует. Но ведь есть какая-то критическая черта, дальше которой может наступить непоправимое. И она, вопреки нашему оптимизму, не за горами. Ведь сегодня наблюдается не только сезонное обмеление реки – к этому мы пусть и не в таком масштабе, но все же привыкли. Но вот засоление реки – это сильное предупреждение. Если не принять срочных мер, то в скором времени уже не Кура будет впадать в Каспий, а наоборот.
Почему же правительство не принимает необходимые меры?! Правда, ученые из Института географии Национальной академии наук Азербайджана проводят исследования, но научные разработки могут длиться годами. А тут время играет как раз в пользу повернувшейся к людям спиной природы. Надо принимать срочные и действенные меры, а пока даже о планах соответствующих не слышно. А ведь у нас есть хороший опыт работы в чрезвычайных ситуациях, когда создаются централизованные структуры с широкими полномочиями. Так почему бы Нефтчалинскую районную чрезвычайную комиссию не расширить до региональных или республиканских масштабов? Неужели чиновники опять ждут инициативы от президента Ильхама Алиева?