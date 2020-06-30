Более 11 тысяч жителей Ирана стали жертвами COVID-19

Число жертв коронавируса в Иране превысило 11 тысяч человек. Об этом сообщила официальный представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари.

По ее словам, за минувшие сутки удалось выявить 2 652 заражения коронавирусом, скончались 148 человек, пишет РИА Новости.

За весь период COVID-19 в Исламской Республике заболели 232 863 человек, число летальных исходов составило 11 106. На сегодняшний день выздоровели не менее 194 098 человек.

"К сожалению, статистика по зараженным и госпитализированным во многих провинциях страны растет. Рекомендуем соотечественникам соблюдать социальную дистанцию, постоянно мыть руки и использовать маски", - призвала официальный представитель Минздрава.