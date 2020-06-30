Азербайджан выступил за расширение формата ОПЕК+

Азербайджанский министр отметил возвращение к регулирующему механизму в формате “ОПЕК+” и принятие исторического решения в апреле как первый оперативный ответ на современную реальность. Было отмечено, что на сегодня - соглашение “ОПЕК +” является единственным средством поддержки нефтяного рынка. Тем не менее спад в мировой экономике и продолжение ограниченной экономической активности оказывают серьезное давление на спрос.

«В условиях нестабильности, неопределенности и сложности, характерных и для глобальной энергетики, мы должны быть более открыты для сотрудничества и инноваций как на национальном, так и на глобальном уровнях. Именно совместные усилия позволят нам эффективно реагировать на происходящие изменения и превратить проблемы нестабильности в энергетической системе в возможности. Уверен, что именно такой подход даст свои положительные результаты в решении актуальных проблем глобальной энергетики». Об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов, выступая на международной конференции «Глобальная энергетика и международные политические риски», организованной Азербайджанским центром анализа международных отношений и клубом «Валдай», а также при участии министра энергетики России Александра Новака.

Если ежедневный мировой спрос на нефть в первом квартале упал на 6,4 миллиона баррелей, то во втором квартале этот показатель составил более 17 миллионов баррелей. Ожидается, что во второй половине года тенденция к снижению ослабнет. К сожалению, нельзя с уверенностью сказать, что в условиях существующей неопределенности в ближайшем будущем спрос полностью восстановится. По некоторым оценкам, для стабилизации рынка нефти потребуется не менее 2 лет.

"Думаю, что в сложившейся неординарной ситуации главная миссия стран-производителей заключается в обеспечении последовательного функционирования формата “ОПЕК+” как устойчивого и эффективного механизма выполнения принятых обязательств. Стабильность на рынке нефти отвечает интересам всех участников рынка, и в этой связи полагаю важным дальнейшее расширение формата “ОПЕК+” путем привлечения других стран-производителей. Что касается выполнения обязательств, считаю, что трехмесячные результаты деятельности стран "ОПЕК+", включая июль, станут основой для последующих шагов. Азербайджан привержен своим обязательствам и будет продолжать свою активную роль в современной глобальной энергетической системе", - добавил министр.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов связал нынешнюю позицию Азербайджана как энергетической страны с достижениями нефтяной стратегии, являющейся результатом беспрецедентных усилий общенационального лидера Гейдара Алиева за годы независимости. Он отметил, энергетическая политика президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая внесла вклад в усиление межконтинентальной интеграции и энергетической безопасности, создание среды взаимовыгодного сотрудничества между государствами, основанной на принципе роста благосостояния народов за счет энергетических проектов. Министр подчеркнул, что проект "Южный газовый коридор" является вкладом этой политики в глобальную энергетическую безопасность и международное сотрудничество.

Последний сегмент Южного газового коридора, Трансадриатический трубопровод, который будет поставлять газ в Европу завершается, несмотря на трудности, вызванные пандемией. Введение в эксплуатацию Южного газового коридора полностью планируется осуществить до конца этого года - самого трудного для глобальной энергетики года. Южный газовый коридор — это проект, который прежде всего способствует развитию газового сектора страны, и с ростом производства газа созданию промышленных предприятий и обеспечению устойчивого развития. Ожидаемая добыча газа в стране достигнет 38,2 млрд м3 в этом году и 44,5 млрд м3 в 2022 году.

Говоря о процессе ускорения энергетической трансформации из-за пандемии, министр также отметил, что в настоящее время в рамках процесса реформ в энергетической сфере предпринимаются шаги, которые создадут поворот в развитии возобновляемой энергетики в стране: "В качестве положительного результата переговоров с международными энергетическими компаниями, не дожидаясь принятия закона, мы запустили пилотные проекты мощностью 240 МВт ветровой и 200 МВт солнечной энергии. Ведется подготовка по созданию примерно 1000 МВт дополнительных мощностей для увеличения доли возобновляемых источников энергии по стране до 30% к 2030 году"

Министр также рассказал о роли азербайджано-российского энергетического сотрудничества в развитии отношений между двумя странами.