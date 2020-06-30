Эрдоган отправился в Катар Первый визит после пандемии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня направился в Катар с первым после начала пандемии новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) зарубежным визитом, передает агентство Анадолу.
В ходе визита президента сопровождают министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь главы государства Ибрагим Калын и глава Управления национальной разведки Хакан Фидан.
В рамках рабочего визита в Дохе состоятся переговоры лидеров двух стран.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад аль-Тани обсудят состояние двусторонних отношений, региональную и международную повестку дня.