В России ученые создадут вакцину от COVID-19 для животных

В России ученые Федерального центра охраны здоровья животных разрабатывают вакцину от COVID-19 для животных, сообщает Интерфакс со ссылкой на ведомственный портал Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь".

"Вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных - это кошки и норки", - сообщил замдиректора по научно-исследовательской работе и мониторингу учреждения Илья Чвала.

По его словам, препарат планируется рекомендовать прежде всего звероводческим фермам, где в промышленных масштабах разводят животных, восприимчивых к новой инфекции. Например, к ней чувствительны норки.