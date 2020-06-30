Верховный суд Турции разрешил восстановить Айя-Софию в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента, сообщает Интерфакс со ссылкой на греческое издание Оrthodox Times.

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.

Вопрос о будущем собора был рассмотрен сегодня Госсоветом Турции. Официальное решение Госсовета обнародуют в течение 15 дней.