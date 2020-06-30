Генпрокурор продолжает пертурбации

Упразднен отдел внутренней безопасности Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации, в связи с этим в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре и прокуратуре города Баку были продолжены институциональные структурные изменения. Отдел внутренней безопасности Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре был объединен с Управлением превентивных мер и расследований Главного управления, в связи с чем произведены назначения.

Так, согласно приказам генпрокурора Кямрана Алиева, Натик Эйвазов назначен начальником Управления организационного и информационного обеспечения Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, Сабухи Алиев - начальником Управления превентивных мер и расследований Главного управления по борьбе с коррупцией.