Суд Лондона лишил Мадуро доступа к золоту в $1 миллиард

Как сообщает ТАСС, такое решение принял сегодня Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска, поданного Центральным банком Венесуэлы с целью вернуть хранящиеся в британской столице золотые слитки стоимостью более $1 млрд.

"Какими бы ни были основания для этого признания, правительство Ее Величества безоговорочно признает Гуайдо в качестве президента Венесуэлы", - заявил судья Найджел Тир, добавив, что Лондон "более не признает Мадуро в качестве президента Венесуэлы".

В Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 тонну. Правительство Венесуэлы неоднократно пыталось вернуть часть золота, но получало от банка отказ.