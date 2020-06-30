Чавушоглу: Франция должна принести извинения Турции

Анкара ожидает от Парижа извинений в связи с его заявлениями о том, что Турция совершила провокацию в отношении французского корабля в Средиземном море. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Это необоснованное утверждение. Франция должна принести извинения Турции», — цитирует дипломата Anadolu.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что для установления мира в Ливии Турция готова работать со всеми странами, включая Францию. По его словам, к миру в Ливии не стремится только глава так называемой ливийской национальной армии Халифа Хафтар.