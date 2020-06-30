У 8 сотрудников телеканала CBC выявили коронавирус
В рамках мероприятий по борьбе с пандемией COVID-19 по инициативе генерального директора телеканала CBC Вугара Халилова сотрудники телеканала сдали тесты на коронавирус в одной из известных клиник. Об этом говорится в заявлении телеканала.
Согласно информации, у 8 из 200 сотрудников компании результат тестов оказался положительный.
В сообщении телеканала отмечается, что состояние этих сотрудников удовлетворительное, они были отправлены домой в соответствии с инструкциями по мерам по борьбе с коронавирусом. Руководство CBC TV будет постоянно контролировать состояние этих людей.
Также отмечается, что результат анализа у гендиректора компании Вугара Халилова отрицательный. Другие сотрудники телеканала продолжают деятельность. В трансляции телеканала нет никаких изменений. В качестве профилактической меры сотрудники телеканала планируют на следующей неделе провести тестовый анализ COVID-19.