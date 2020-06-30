Ученые перечислили вредные для мозга продукты

Поддержать работу мозга можно правильным питанием. При этом некоторые продукты лучше вообще исключить из рациона, считают эксперты, которых цитирует belnovosti.by.

К примеру, негативно влияют на работу мозга вяленое мясо и колбасы, содержащие большое количество соли, белков и азота. В сочетании друг с другом эти продукты обезвоживают организм. В списке «плохих» продуктов оказалось и красное мясо — в нем есть насыщенные жиры, которые ухудшают память.

Отказаться эксперты советуют также от употребления сливочного масла, которое содержит мононасыщенные, полиненасыщенные, насыщенные жиры — эти вещества вызывают воспалительные процессы в работе мозга и негативно влияют на выработку холестерина и разрушают структуру белков. Опасна для мозга также обычная соль в большом количестве, потому что с ее помощью замедляется циркуляция крови в головном мозге, указывают эксперты.

Они отмечают, что вред несут фабричная выпечка, плавленый сыр и фабричный попкорн. Последний содержит диацетил, который накапливается в организме, а если его количество становится критическим, может начаться развитие болезни Альцгеймера. В фабричную выпечку добавляют соевое масло, трансжиры, кукурузный сироп, которые затормаживают работу мозга и провоцируют лишний вес.