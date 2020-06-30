В мире стало рекордно много богачей

Количество миллиардеров в 2019 году выросло по сравнению с прошлым на 8,5 процента, до 2825 человек. Такие данные содержатся в исследовании «Перепись миллиардеров» компании Wealth-X.

Это рекордное количество богачей с 2010 года, когда организация начала вести статистику. В прошлом году их совокупный капитал составил 9,4 триллиона долларов против 8,6 триллиона долларов в 2018 году. Больше всего миллиардеров живут в Европе (847 человек), далее идет Северная Америка (834).

Экономический спад повлиял на их состояния, хотя богатых людей в некоторых отраслях, таких как технологии, стало как минимум на шесть процентов больше в первой половине 2020 года. Азия является лидером по количеству новых миллиардеров, их общая численность за год выросла на 12 процентов и достигла 758.

В исследовании отмечается, что подавляющее большинство богачей по всему миру — это мужчины (88 процентов), средний возраст которых 66 лет.