Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко

«От имени народа Азербайджана и от себя лично искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь братский народ Беларуси с национальным праздником – Днем независимости.

Осуществляемые под Вашим руководством последовательные преобразования и структурные реформы явились надежным фундаментом для достижения высоких результатов в социально-экономическом развитии страны, обеспечении благосостояния граждан», - говорится в письме главы государства.

Ильхам Алиев отметил, что народы Азербайджана и Беларуси связывают исторически сложившиеся отношения дружбы, сотрудничества и взаимоподдержки. Глава Азербайджана подчеркнул, что конструктивный межгосударственный диалог с каждым годом становится все более содержательным и динамичным.

Глава Азербайджана выразил уверенность, что всестороннее развитие и укрепление традиционно дружественных связей, а также использование солидного потенциала азербайджано-белорусского многопланового взаимодействия и впредь будут служить интересам двух народов и стран.

Президент Азербайджана пожелал белорусскому народу и президенту Беларуси благополучия и процветания.