Россия защитит Черное море «Буками»

На вооружение 90-й зенитной ракетной бригады, расположенной в Краснодарском крае, поступят зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М3», которые прикроют от возможных атак противника Кавказ и Черное море, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в российском военном ведомстве.

«Новинка способна поражать не только самолеты и вертолеты, но и крылатые ракеты, беспилотники и даже гиперзвуковые цели», — пишет издание. Там же отмечается, что сроки поступления на вооружение ЗРК зависят от исполнения гособоронзаказа предприятиями военно-промышленного комплекса.

По мнению бывшего заместителя главкома Военно-воздушных сил по вопросам объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) стран СНГ генерал-лейтенанта запаса Айтеча Бижева, «Буки-М3» можно назвать лучшими в своем классе средств ПВО средней дальности.