Главный эпидемиолог Азербайджана Ибадулла Агаев отказался отвечать на вопросы журналиста о ситуации с коронавирусом в стране.

Позвонившему ему журналисту портала Unikal.org Ибадулла Агаев заявил, что находится в районе и не следит за эпидемиологической ситуацией в стране и мире.

«Я не в Баку, в районе. И ничего не знаю. Сижу в деревне, у меня нет ни телевизора, ни интернета. И что с того, что я главный эпидемиолог? Я тоже человек. У меня здесь родня и близкие. Звоните в Минздрав и в TƏBİB», - посоветовал Ибадулла Агаев.