4G MiFi и 3 месяца по 10 GB интернета всего за 119 AZN от Azercell!
Провайдер цифровых решений и лидер мобильного рынка страны ООО “Azercell Telekom” в очередной раз радует активных пользователей интернета. В рамках новой кампании Azercell предлагает 4G MiFi, бесплатный номер предоплатной системы, подключенный к тарифу «Data» и 10 GB интернета в течение 3 месяцев всего за 119 AZN.
Напомним, что устройства 4G MiFi позволяют воспользоваться высокоскоростным интернетом и стабильным сигналом одновременно 10 пользователям.
Кампания предназначена для абонентов, являющихся физическими лицами. Следует отметить, что количество устройств в рамках новой акции ограничено.
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