В Навоийской исправительной колонии Узбекистана до смерти запытали заключенного Фарруха Хидирова. Как сообщают узбекские правозащитники, его пытали нанесением ударов по всему телу, после чего сварили в кипятке.

"27 июня 2020 года от пыток скончался заключенный Фаррух Хидиров, ему было 45 лет. Он отбывал наказание в Навоийской исправительной колонии, сам до судимости жил в махалле «Бахор» Янгиюльского района Ташкентской области.

За несколько дней до смерти Фаррух Хидиров позвонил домой и сказал, что работники колонии требуют от него денег и даже предоставили банковские счета на которые просили перевести денежные средства. Фаррух Хидиров был доставлен в Сангород № 64/18 МВД Узбекистана в тяжелом состоянии, 8 дней врачи пытались его спасти, но безрезультатно", - сообщил правозащитник Абдурахмон Ташанов.