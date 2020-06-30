Володин обвинил Горбачева в распаде СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев не понимал ответственности своей должности, что, в том числе, привело к распаду СССР, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

"Мы помним, что было в 90-е, мы помним, что было в 80-е. Была большая страна – Советский Союз. Ее не стало, потому что во главе страны был Михаил Сергеевич Горбачев. И во многом именно из-за того, что он был с такими способностями, и из-за того, что не было у него понимания, насколько ответственна эта должность, страны не стало", - сказал Володин журналистам.