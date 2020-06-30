Еще три года назад он на автомойке ударил несколько раз в лицо знакомого по интернет-общению. Дело дошло до суда. Однако Иса был несовершеннолетним, и ему удалось избежать наказания - лишь извинился перед избитым в присутствии прокурора.

В ходе следствия выяснилось, что этот 20-летний юноша не раз отличался агрессивным поведением и вне кабины автомобиля. Махать кулаками и избивать своих сверстников он умеет.

Как мы уже сообщали, в Таллине произошла тяжелая автоавария с двумя погибшими. За рулем внедорожника марки BMW с номером 999 ISA находился Иса Халилов, уроженец Эстонии с паспортом России, азербайджанец по происхождению.

В 2018 году юноша бросил учебу в одной из таллинских гимназий. Но год спустя пришел туда, чтобы поквитаться с обидчиком, который создал издевательский профиль в интернете с использованием унизительного словосочетания с фамилией Исы. Там недавний гимназист нашел бывшего одноклассника, подойдя к нему, молча ударил ногой в лицо и так же молча удалился, что зафиксировали камеры внутреннего видеонаблюдения.

В полиции после задержания он объяснил мотивы своего поступка оскорбительным поведением пострадавшего. Состоялся суд, в ходе которого стороны договорились об исчерпании конфликта, а Исе Халилову присудили заплатить пострадавшему 1000 евро компенсации.

После аварии 20 июня на автотрассе, когда Иса Халилов задавил женщину на остановке, водитель Ford, попавший в спровоцированное им ДТП, скончался от травм в больнице, а еще три человека находятся на лечении под наблюдением врачей, он был взят под стражу.

Тем не менее его семья рассчитывает, что их сын и тут выйдет из ситуации — адвокаты уже продвигают версию, согласно которой вина за аварию лежит и на других участниках фатальной гонки по городу.

Однако страховая фирма, которая занимается этим делом, пришла к выводу, что в аварии с двумя смертями на 100 процентов виновен водитель BMW. А точка зрения экспертов-страховщиков имеет немалый вес в суде.

Любопытно, что привезенная из Германии подержанная машина вначале стоила на интернет-портале 47 тысяч евро, потом цена была сброшена до 40 тысяч. И по этой цене ее приобрела неизвестная фирма.

По данным, имеющимся в распоряжении Postimees, Иса получил ее в подарок, а 18 мая номер машины был сменен на горделиво символический, с его именем — 999 ISA.

Авто зарегистрировано на фирму. Но у юноши-лихача нет прямой принадлежности к ней - он нигде официально не работает. Кстати, в момент аварии у него не оказалось водительских прав.

У его отца — Халилова-старшего есть компания, которая владела кафе на оживленной автотрассе.

Согласно данным двухлетней давности, оборот ее составил значительно меньше стоимости внедорожника — 27 тысяч евро. Для сравнения: у подобных кафе в Эстонии годовой оборот обычно составляет свыше 150 тысяч евро.

Причем на момент покупки автомобиля кафе Халилова уже четыре года как не работало, а прибыль, показанная в 2015 году, составила 59 тысяч 907 евро.

Возникает закономерный вопрос: как можно приобрести такой автомобиль? Правда, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что у отца Исы кроме кафе был и бизнес, связанный с международными перевозками.

Пока идет следствие и другие процессуальные действия, Иса Халилов постановлением суда арестован на 2 месяца, так как, по мнению прокуратуры, находясь на свободе, он может совершить новое преступление.

Но этот случай в Эстонии оказался не единственным, когда молодой обладатель «бумера» гоняет сверх дозволенного рубежа скорости.

Так, 28 июня в результате погони полиция задержала лихача, несшегося на своем BMW со скоростью 185 километров в час! 21-летний гонщик владел так называемыми первичными правами и летел по трассе Таллин — Нарва, где разрешенная скорость 90 километров в час. В свое оправдание он сказал, что его якобы вынудил превысить скорость другой автомобиль. Однако после просмотра видеозаписей полиция такового «провокатора» не обнаружила. Теперь автогонщик не только лишился прав вождения, но и был отправлен за решетку на 15 суток.