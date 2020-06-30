Пресса всего мира сообщает, что диктатор Северной Кореи мог быть разозлен до такой степени, что почти готов объявить войну Южной Корее, увидев листовки, которые попали на территорию его страны с юга. Их беженцы из тоталитарной страны забросили на сторону Пхеньяна с помощью воздушных шаров или бутылок по морю. В этих листовках опубликованы фото первой леди Северной Кореи Ри Соль Ю как героини из порнофильмов, в которых она якобы снималась до свадьбы с наследником коммунистического престола.

Конфликт между Севером и Югом двух государств Корейского полуострова обострился именно в результате этого факта публикации. Листовки вначале попали на территорию КНДР, а после и в социальные сети, где удалить их не представлялось возможным.

Двусмысленные фото, где нынешняя первая леди якобы в 2013 году, еще до бракосочетания с Ким Чен Ыном, участвовала в съемках, где исполняла эротический танец на шесте и делала другие двусмысленные вещи.

Посол России Александр Мацегора вступился за власти Северной Кореи, утверждая в интервью агентству ТАСС, что в КНДР возмущены, а сам Ким Чен Ын полностью уверен, что во всем виноваты власти Южной Кореи.

Дипломат сказал, что эти листовки носили характер грязной, оскорбительной пропаганды, направленной против супруги руководителя страны.

Кстати, по данным английской Daily Mail, российский посол является одним из наиболее долго исполняющим свои обязанности, а значит, наиболее доверенным, с точки зрения Пхеньяна российским чиновником, который обеспечивает связь КНДР, находящейся в остракизме, с внешним миром. А.Мацегора в том же интервью сказал, что листовки с компроматом — грязная работа фотошопа.

Добавим, что нынешняя злость лидера КНДР Кима, направленная против Южной Кореи, гораздо ярче ненависти по адресу Вашингона. Что сделает диктатор в ответ на провокации, мы узнаем вскоре.