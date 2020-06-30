В Азербайджане выявлено 572 новых случая заражения коронавирусом, 364 пациента вылечились и были выписаны домой. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе также сообщили о смерти восьми пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 18 684 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 10 425 человек вылечились, 228 – скончались, 8 031 – продолжают лечение в больницах особого режима.

Отметим, что до сегодняшнего дня в стране проведено 495 828 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6976 – за минувшие сутки.