Ученый: дым от лесных пожаров в Сибири скоро достигнет Северного полюса

Дым от лесных пожаров на севере Сибири вскоре достигнет Северного полюса. Об этом сообщил на своей странице в Twitter ведущий научный сотрудник Европейской системы мониторинга атмосферы «Коперникус» (CAMS) Марк Паддингтон.

«Согласно прогнозам от 1 июля, протяженный шлейф смога от лесных пожаров в Сибири достигнет Северного полюса», — написал Паддингтон, передает Газета.ру.

Ученый напомнил, что первый перенос дыма от лесных пожаров через Северный полюс произошел в 2019 году из Канады.

В настоящее время лесные пожары зафиксированы на 1,8 млн га в труднодоступных районах Сибири: в Якутии, Магаданском крае и на Чукотке.