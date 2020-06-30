Новая версия: коронавирус может быть не респираторным, а сосудистым заболеванием?

Медики выдвинули теорию о том, что коронавирусная инфекция может являться сосудистым заболеванием, а не респираторным. К такому предположению специалистов подтолкнуло изучение симптомов опасной инфекции при тяжелом течении болезни. Исследованием этого вопроса занимались швейцарские ученые из Университетской больницы Цюриха.

Медицинский журнал New England Journal of Medicine опубликовал результаты исследования, проведенного врачом Университетской больницы Цюриха Фрэнком Рушицки. Еще весной медик обратил внимание на то, что ковид провоцировал развитие необычных сосудистых изменений у пациентов, зараженных коронавирусом и болевших тяжело. Ученый обнаружил, что в легких умерших людей с COVID-19 было в девять раз больше микротромбов, чем у зараженных гриппом H1N1, пишет издание MedikForum.ru.

Другое свидетельство того, что ковид может быть сосудистым, а не респираторным заболеванием, нашли ученые Левенского католического университета в Бельгии. Их работа показала: новый коронавирус атакует эндотелиальные клетки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов, вызывая неблагоприятные процессы – изменение артериального давления, возникновение тромбов, нарушение свертываемости крови. Конечным следствием этого может стать развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), значительно повышающего риск смерти пациентов. По мнению ученых, особенно сильно рискуют своими сосудами люди, имеющие диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания.