Сделка не удалась: полиция не позволила продать краснокнижных медвежат фото
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Балакенского районного отдела полиции, задержаны лица, которые намеревались продать детенышей краснокнижного бурого медведя.
Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники полиции при проверке автомобиля Ford обнаружили в нем в качестве груза двух медвежат, которых браконьеры намеревались продать за 3,5 тысячи манатов.
Водитель и пассажиры автомобиля были задержаны, ими оказались жители Шеки Анар Абдуллаев, Фазиль Садыгов и Васиф Ахмедов (владелец автомобиля). По их показаниям, будучи в лесу в Шекинском районе, они увидели детенышей медведя. Отловив медвежат, браконьеры держали их у себя больше месяца, после чего привезли их в Балакенский район, рассчитывая продать за 3 500 манатов.
Сотрудники полиции передали животных сотрудникам Минэкологии и природных ресурсов, медвежата были отправлены в Центр восстановления дикой природы и реабилитационную клинику при Национальном парке Алтыагадж.
Расследование продолжается.