В WhatsApp появятся новые функции

Конкретная дата выхода патча не называется, однако указывается, что обновленная версия приложения станет доступна в течение нескольких недель, пишет РИА Новости.

Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.

У пользователей появится возможность отправлять друг другу анимированные стикеры. Также разработчики упростят функцию добавления новых контактов – теперь можно будет просто просканировать QR-код пользователя, и он автоматически появится в списке.

Помимо этого, разработчики улучшили функцию групповых видеозвонков. Теперь в них могут участвовать до восьми человек, а изображение каждого из участников можно будет растянуть на весь экран.

Также создатели приложения добавили темный режим в WhatsApp Web и десктопную версию. Пользователи устройств на базе KaiOS теперь смогут делиться обновлениями, исчезающими через 24 часа, с помощью популярной функции статуса.