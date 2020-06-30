Меркель: вирус не исчезнет, пока не будет вакцины и медикаментов

"Мы отслеживаем ситуацию каждый день. По Германии я могу сказать, что у нас есть вспышки, локальные ситуации, которые нас беспокоят, но удается их подавлять. Я благодарна, что их решительно подавляют местными органами, земельными органами, частично с помощью бундесвера. Так и должно оставаться", - цитирует Меркель РИА Новости.

Канцлер также отметила, что каждая федеральная земля тщательно работает над реализацией мер по предотвращению распространения заболевания. "Но мы видим каждый день, что вирус не исчез и не исчезнет, пока у нас не будет вакцины и медикаментов", - акцентировала внимание она.