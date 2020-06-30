В Азербайджане продлили запрет на работу ресторанов, моллов и парикмахерских
До 20 июля 2020 года в 06:00 в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Гёранбое, Гёйгёле, Лянкяране, Масаллы, Мингячевире, Сумгаите, Евлахе и Апшеронском, Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязанском и Шекинском районах ужесточен специальный карантинный режим и запрещена деятельность ряда сфер торговли и услуг, сообщили haqqin.az в Оперативном штабе при Кабмине.
В частности запрещены:
- эксплуатация крупных торговых центров, кроме продуктовых магазинов и аптек;
- выездное обслуживание клиентов в предприятиях общественного питания;
- деятельность музеев и выставочных залов;
- деятельность парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг (в том числе обслуживание клиента в этих местах, дома или в другом месте);
- деятельность образовательных учреждений (кроме онлайн-экзаменов, конкурсов и собеседований);
- проведение спортивных соревнований на открытом воздухе и игр.