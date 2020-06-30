И снова рекордные пожары в бразильской Амазонии

По данным Национального института космических исследований, в июне - самом начале сухого сезона - было зафиксировано около 2,3 тысячи возгораний. Это на 20% больше, чем в 2019 году: тогда пожаров было 1880.

Отмечается, что ситуацию усугубляет пандемия коронавируса. Бразильцы вынуждены больше находиться в изоляции дома, из-за чего заметно снижается контроль за лесной территорией. В результате вероятно серьезное увеличение числа поджогов для очищения территорий под сельское хозяйство. При этом пожары наносят ущерб не только окружающей среде, но и простым жителям страны: в частности, дым может сильнее ослабить легкие человека, заразившегося коронавирусом.

Исследователи опасаются, что при таком начале к концу сухого сезона ситуация может оказаться хуже, чем в прошлом году.

Напомним, в августе прошлого года пожары катастрофических размеров бушевали в лесах Амазонки, которые называют «легкими планеты», поскольку эти леса производят порядка 20% кислорода на Земле, огонь уничтожил сотни тысяч гектаров лесов.