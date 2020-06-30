Билл Гейтс рассказал о своей мечте: 14 миллиардов доз вакцины

По словам миллиардера, для эффектной борьбы с пандемией его благотворительный фонд исповедует четыре подхода: вакцинация, создание диагностических инструментов, разработка новых методов лечения и поиск решений по защите уязвимых перед COVID-19 групп населения, пишет Лента.ру.

Гейтс надеется, что работающая вакцина будет изобретена к 2021 году: «Моя мечта — получить 14 миллиардов доз вакцины и просто сразу открыть к ней доступ для всех».

Основатель Microsoft также рассказал, кого он считает виновными в недостаточном сопротивлении общества коронавирусу. По его словам, к ним относятся мировые лидеры, эксперты в области общественного здравоохранения и те, кто распространяет недостоверные сообщения о смертельном заболевании в соцсетях.

Гейтс отметил, что переживает из-за того, что его имя связывают с фейками об умышленном создании коронавируса: «Слухи имеют форму заговора, и мое имя даже упоминается в центре некоторых конспирологических теорий, и это немного пугает».