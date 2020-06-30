Венесуэла передумала высылать посла Евросоюза
Власти Венесуэлы пересмотрели решение об объявлении персоной нон-грата посла Исабеля Бриланте Педроса, главу делегации Европейского союза в Каракасе. Об этом сообщает РИА Новости.
Внешнеполитические ведомства Венесуэлы и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором признали недействительным высылку Педроса.
Данная договоренность была достигнута по итогам переговоров главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Педроса должен покинуть республику в течение 72 часов из-за решения ЕС ужесточить санкции против Каракаса.