ВОЗ назвала регион «критического порога» пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что Ближний Восток находится на "критическом пороге" пандемии коронавируса. Об этом заявил представитель ВОЗ на Ближнем Востоке Ахмед аль-Мандхари.

По его словам, в регионе зарегистрировано более миллиона подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Речь идет о 22 странах, охватывающих регион Восточного Средиземноморья от Марокко до Пакистана, уточняет The Guardian. Более 80% всех смертей в Ближневосточном регионе зарегистрированы в пяти странах: Египте, Иране, Ираке, Пакистане и Саудовской Аравии.

"Количество случаев, зарегистрированных только в июне, превышает общее количество случаев, зарегистрированных в течение четырех месяцев после первого зарегистрированного случая в регионе 29 января", - уточнил представитель ВОЗ, добавив, что резкий рост количества зафиксированных случаев связан с увеличением тестирования, а также отменой в последние недели во многих странах региона ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением SARS-CoV-2, пишет Российская газета.