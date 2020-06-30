«Гепарды родины» устроили пожар и взрыв на ядерном объекте Ирана

В Организации по атомной энергии Ирана пожар назвали «инцидентом», который затронул строящийся «промышленный сарай». По другой версии, место пожара соответствует недавно открытому производству центрифуг, заявил Фабиан Хинц из Института международных исследований Мидлбери в США.

Сегодня рано утром в иранском городе Натанзе (провинция Исфахан) произошел пожар и взрыв в здании над подземным заводом по ядерному обогащению, который американские аналитики определили как новый завод по производству центрифуг, передает агентство AP.

Отмечается, что после случившегося в город срочно приехали официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, а также ее глава Али Акбар Салехи.

Камальванди не уточнил, что стало причиной «инцидента». Однако губернатор Натанза рассказал, что на месте произошел пожар. Позднее в Сети появились снимки и видео, на которых видно кирпичное здание с обожженными стенами и разрушенной крышей. Также американский спутник смог заснять огонь из космоса, так как пожар был достаточно крупным.

Интерфакс со ссылкой на персидскую службу BBC пишет, что ответственность за пожар на ядерном объекте в Иране взяла на себя некая группировка «Гепарды родины». В ВВС получили письмо по электронной почте, в котором группировка заявила об ответственности за пожар. «Гепарды родины» заявили, что выбрали именно Натанз, потому что там есть наземные объекты, ущерб которым иранским властям скрыть сложнее, чем на подземных объектах. Члены группировки заявили, что она состоит из бывших сотрудников иранских сил безопасности, решивших бороться против властей.

Западные СМИ отмечают, что достоверность письма проверить сложно, поскольку ранее об этой группировке никогда не упоминалось.

Отметим, что данный инцидент произошел через несколько дней после взрыва возле иранского военного комплекса «Парчин».