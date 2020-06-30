Сегодня ряд СМИ распространил информацию о заведующем кафедрой эпидемиологии Азербайджанского медицинского университета (АМУ) профессоре Ибадулле Агаеве. В частности, на вопросы журналиста о ситуации с коронавирусом в стране Ибадулла Агаев заявил, что находится в районе и не следит за эпидемиологической ситуацией в стране и мире.

Глава пресс-службы АМУ Гюнель Асланова прокомментировала данную информацию и заявила, что в связи с карантинным режимом учебный процесс в университете приостановлен, в настоящее время профессор Ибадулла Агаев, которому больше 65 лет, не выходит на работу.

«Сегодня он вместе с двумя родственниками принимал участие в похоронах члена своей семьи. Похороны проходили за пределами Баку. Когда позвонил журналист, профессор И.Агаев находился именно на похоронах. В этой ситуации он несколько эмоционально ответил журналисту, что сможет поговорить с ним только вечером.

Однако журналист, к сожалению, не опубликовал эту часть разговора, в которой говорилось о том, что И.Агаев сможет дать интервью вечером, а сообщил лишь о том, что главный эпидемиолог не знает о ситуации в стране.

Отметим, что, согласно занимаемой должности, Ибадулла Агаев исполняет обязанности главного эпидемиолога Минздрава Азербайджана на общественных началах.

С другой стороны, хочу напомнить, что, согласно законодательству Азербайджана, распространение записи разговора респондента без его согласия на это является нарушением закона. Отмечу, что руководство АМУ проведет разбирательство в связи с этим вопросом», - заявила глава пресс-службы АМУ.