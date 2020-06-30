Европейские банки создают единую платежную систему

В Европе 16 крупных банков еврозоны договорились создать единую платежную систему EPI, инициатива уже получила поддержку Еврокомиссии.

«Европейская комиссия приветствует соглашение, достигнутое сегодня 16 крупнейшими банками еврозоны из Бельгии, Франции, Германии, Испании и Нидерландов, о создании единого платежного решения для потребителей и продавцов по всей Европе», — цитирует RT сообщение ЕК.

В Еврокомиссии подчеркнули, что «быстрая, эффективная и надежная» система будет выгодна для граждан ЕС.

Уже начат этап реализации EPI, ожидается, что система будет функционировать уже в 2022 году.