Согласно опросу Монмутского университета, кандидат в президенты США Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа. Между ними разница в 12 пунктов, пишет РИА Новости.

За Байдена в роли президента готовы проголосовать 53% зарегистрированных избирателей, за Трампа – 41%. Перед президентскими выборами в прошлый раз Трамп имел рейтинг в 34%, то есть поровну с его прошлой соперницей Хиллари Клинтон.

Исследование проводилось Институтом социологических опросов при Монмутском университете 26-30 июня, в нем участвовали 867 взрослых жителей США, в том числе 733 зарегистрированных избирателей.