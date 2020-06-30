ВОЗ: пока не знаем, как COVID передался от животного человеку

По ее словам, около 1 300 специалистов из 93 стран обсуждали, "как произошло распространение инфекции, каковы способы ее передачи и какие меры предосторожности нужно принять". "Мы много узнали о том, какие животные, как представляется, восприимчивы к этому вирусу, то есть, другими словами, получают его от людей. Но нам все еще предстоит до конца понять, как он преодолел барьер между животным и человеком и когда это произошло", - сказала научный специалист ВОЗ, передает ТАСС.

Как сообщила Сваминатан, примерно 15-17 разработчиков вакцин от коронавируса, которые уже проводят клинические испытания на людях, поделились с ВОЗ информацией о своих планах.