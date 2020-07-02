Страшный оползень на нефритовом руднике убил 162 рабочих в Мьянме; видео
Количество погибших в результате схода оползня на шахте по добыче нефрита в штате Качин, Мьянма, возросло до 162 – именно столько трупов найдено пока на месте трагедии. Об этом пишет ВВС со ссылкой на департамент пожарной охраны Мьянмы.
Число получивших травмы различной степени тяжести достигло 54 человек.
Трагедия произошла около 08:00 по местному времени: горная порода сошла со скалы высотой более 300 метров. Причиной оползня стали затяжные сезонные дожди. По данным правоохранительных органов, работы велись, несмотря на предупреждение властей о проливных дождях.
В Мьянме расположены крупнейшие в мире месторождения нефрита, и прибыль от продажи этого полудрагоценного камня приносит правительству страны 30 млрд долларов в год. Однако на ее шахтах регулярно происходят многочисленные аварии.