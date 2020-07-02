Президент Афганистана о прямой линии в Азербайджан

Президент Афганистана Ашраф Гани выразил признательность за выдвинутые Азербайджаном и Туркменистаном инициативы, связанные с транспортным сообщением, необходимым Афганистану и всему региону. Как сообщает АзерТАдж, об этом афганский лидер сказал во время встречи с президентами Азербайджана и Туркменистана Ильхамом Алиевым и Гурбангулы Бердымухамедовым, прошедшей сегодня в формате видеоконференции.

Ашраф Гани поблагодарил президента Ильхама Алиева "за инвестиции, вложенные на территории Грузии, Турции и всего Азербайджана. В особенности хочу выразить признательность президенту Туркменистана за продление железной дороги до двух сухопутных портов в Афганистане – сначала порта Акина, а затем – Торагунди. В частности, Торагунди позволил нам проложить прямую линию до Азербайджана. Хочу поблагодарить вас обоих за поддержку, оказанную коридору Лапис-Лазули...

Хотел бы поздравить президента Алиева с организацией Саммита Движения неприсоединения, посвященного COVID. Вы председательствовали, все мы принимали участие. Это имело важное значение, и все мы, конечно, готовы поддержать позицию Движения неприсоединения в связи с COVID в Совете Безопасности ООН".