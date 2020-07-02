Ильхам Алиев раскрыл президентам свою транспортную концепцию

Глава государства отметил, что благодаря крупным инвестициям, вложенным в транспортный сектор, в Азербайджане создана современная транспортная и логистическая инфраструктура: «В 2018 году был сдан в эксплуатацию Алятский международный морской торговый порт с грузоперевалочной способностью 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч контейнеров. В будущем возможности порта могут быть увеличены до 25 миллионов тонн грузов и 1 миллиона контейнеров.

«Азербайджан с 2002 года участвует в миротворческих миссиях НАТО в Афганистане. Мы внесли вклад в установление мира и стабильности в Афганистане обеспечением военной силы, мультимодального транзита, обучения и финансовой помощи. Число миротворцев Азербайджана в миссии «Решительная поддержка» было увеличено в 2018 году на 30 процентов и доведено до 120 человек», - сказал президент Ильхам Алиев на встрече с главами Афганистана и Туркменистана - Ашрафом Гани и Гурбангулы Бердымухамедовым, прошедшей сегодня в формате видеоконференции, передает АзерТАдж.

Азербайджан обладает крупнейшим на Каспийском море флотом, состоящим из 260 судов. На функционирующем в Азербайджане современном судостроительном заводе с 2013 года по настоящее время были построены 10 судов, осуществлен ремонт 140 судов и платформ. В настоящее время на заводе продолжается строительство 2 РоПакс паромов и 3 нефтяных танкеров. На 2021 год предусмотрено строительство дополнительных судов. Эти суда послужат увеличению грузоперевозок по Каспийскому морю».

Далее в своей речи президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан одновременно придает большое значение развитию автомобильных дорог: «В последние 16 лет в Азербайджане проложено 16 тысяч километров автодорог. В последнем отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан по качеству дорог находится на 27-м месте. В Азербайджане построено 6 международных аэропортов. По эффективности воздушного транспорта Азербайджан занимает 12-е место в мире.

В 2017 году была сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Считаю это историческим событием. Не случайно эту дорогу называют «Железный шелковый путь». Этот проект соединяет континенты. Азербайджан как страна, расположенная между Азией и Европой, вносит большой вклад в транспортно-логистическую сферу на евразийском пространстве. Объем грузов, перевезенных по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в первые шесть месяцев 2020 года, в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Обновляется железнодорожная инфраструктура внутри страны. В последнем отчете Давосского экономического форума Азербайджан занимает 11-е место в мире по эффективности железных дорог. В целом, в отчете Давосского форума Азербайджан находится на 34-м месте в мире по уровню транспортной инфраструктуры».

Глава государства рассказал и о транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг: «В 2019 году по коридору Восток-Запад было перевезено 8,7 миллиона тонн грузов. В первые четыре месяца нынешнего года эта цифра уже достигла 3 миллионов тонн. Азербайджан также является активным участником транспортного коридора Север-Юг. В азербайджанском сегменте коридора все работы завершены. Посредством этого коридора в прошлом году было перевезено 2,1 миллиона тонн, а за четыре месяца нынешнего года - 800 тысяч тонн грузов. В рамках транспортного коридора Восток-Запад Азербайджан добился положительных результатов в сотрудничестве с Афганистаном и Туркменистаном. 9 из 21 документа, подписанного в ходе моего официального визита в Туркменистан в ноябре 2018 года, касаются транспортного сектора. В первом полугодии 2020 года в Алятском международном морском торговом порту в направлении Туркменистана и обратно было перевалено более 1,5 миллиона тонн грузов. Это на 28 процентов больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Объем переваленных сухих грузов вырос в 7,7 раза и составил более 370 тысяч тонн. Туркменская сторона приглашена к участию в консорциум, который будет создан для управления терминалом удобрений, намеченным для строительства в порту».