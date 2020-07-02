Президент Афганистана: «Наша цель - создать энергетический коридор из Азербайджана в Афганистан»

«Наша цель заключается в создании энергетического коридора из Азербайджана в Афганистан. В потенциале – расширение его до Пакистана и Индии, в соответствии с проводимой работой до завершения газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия. Интерес для нас представляет то, что виды приобретаемой энергии не носят конкурентного характера, а дополняют друг друга. Мы получаем из Азербайджана нефть, а из Туркменистана - дизельное топливо и природный газ». Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Афганистана Ашраф Гани сказал во время встречи с президентами Азербайджана и Туркменистана - Ильхамом Алиевым и Гурбангулы Бердымухамедовым, прошедшей сегодня в формате видеоконференции.

Обращаясь к президенту Ильхаму Алиеву, глава афганского государства отметил, что по указанию Ильхама Алиева «SOCAR заключила договор с нами с тем, чтобы согласно Вашему поручению было обеспечено прогнозирование потока из Азербайджана в Туркменистан».

«Две братские страны – Азербайджан и Туркменистан - являются для нас приоритетом. Мне хотелось бы, чтобы мы добились конкретного прогресса в данном вопросе. Президент Ильхам Алиев, ТАПИ является маршрутом поставки энергоресурсов Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия, а ТАП – из Туркменистана в Афганистан и из Афганистана в Пакистан. Турецкая компания приняла финансовое обязательство в объеме 1,3 миллиарда долларов. Вместе с тем, как предложил мой дорогой брат Президент Бердымухамедов, мы хотим обладать фиброоптическими коридорами. Связь Азербайджана с этими фиброоптическими коридорами изменит облик взаимосвязей между Южной Азией, включая Китай, Центральной Азией, Кавказом и Европой. Мы сотрудничаем, поэтому это очень важно привести в соответствие. Если мы увяжем нашу энергетическую потребность c вашим предложением, связанным с энергией, то, считаю, создадим прогнозируемый объем бизнеса. А это позволит нам решить вопросы тарифов и эффективности с точки зрения не только объемов, но и очень важных для нас масштабов», - сказал президент Афганистана.