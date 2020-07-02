Сенат Конгресса США принял законопроект о введении санкций в отношении Китая в связи с принятием в стране закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга, сообщает USA Today.



Законопроект теперь поступит на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он может и одобрить его, и наложить вето.

В палате представителей предложили ввести антикитайские санкции по закону Магнитского: он предусматривает меры против тех иностранных чиновников, которых Вашингтон считает ответственными за коррупцию или нарушение прав человека.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.