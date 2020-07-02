Израиль вновь вводит ограничения из-за новой вспышки COVID-19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна возвращается к политике ограничений на фоне пандемии коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что это связано с ростом числа новых выявленных случаев заражения. "В начале недели у нас было около 450 заболевших в сутки, сейчас почти 1000. С воскресенья до сегодняшнего дня число ежедневно выявляемых больных удвоилось... Число тяжелобольных тоже растет... Мы вынуждены вернуться к политике ограничений, чтобы сдержать этот рост", - заявил премьер-министр.

По данным газеты The Times of Israel, Нетаньяху в ходе выступления заявил, что борьба с новой вспышкой заражений не будет краткосрочной. При этом он заверил граждан, что правительство не привержено идее возвращения к жесткому "герметичному" карантину, как это было весной.

Министр здравоохранения Израиля Йоэль Эдельштейн, в свою очередь, призвал израильтян носить маски, строго соблюдать правила гигиены и не пренебрегать правилами социального дистанцирования. Он отметил, что соблюдение этих мер позволит правительству не останавливать экономику.