ВОЗ: эффективность «Ремдесивира» в лечении COVID-19 требует подтверждения

«Все еще проводится много исследований в отношении «Ремдесивира». На настоящий момент нам известна публикация из Китая о том, что он не продемонстрировал каких-либо полезных свойств. И есть также публикация из NIH об уменьшении продолжительности госпитализации примерно на 30% у пациентов, которые его принимали», – передает ТАСС слова Сваминатан.

Она также отметила, что «Ремдесивир» – это противовирусное средство, однако неизвестна его эффективность.

«План состоит в том, чтобы продолжить клинические испытания, потому что нужно получить ответ на вопрос по поводу его действенности. В ближайшие недели станет возможным проанализировать данные по исследованию», – заявила представитель ВОЗ, добавив, что «в ближайшие недели и месяцы» поставки этого препарата на рынок увеличатся в связи с получением лицензий на производство дженериков.