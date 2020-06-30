Меркель: коронавирус стал самым тяжелым испытанием в истории Евросоюза
Пандемия коронавируса нового типа стала самым тяжелым испытанием в истории Евросоюза, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров в видеоформате с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Anadolu.
«Европа находится в самой сложной ситуации за всю свою историю», - сказала Меркель, добавив, что в период предстоящего полугодового председательства в ЕС Германия намерена вынести на повестку дня вопрос преодоления кризиса вокруг COVİD-19.
Германия с 1 июля председательствует в Совете ЕС, сменив Хорватию.