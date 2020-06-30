Найдено новое негативное последствие карантина

За время карантина в мире увеличилось количество людей, расслабляющихся с помощью алкоголя. О новом негативном последствии ограничительных мер пишет MedicalXpress, приводя выводы американских врачей.

«Есть данные, указывающие на то, что во время карантина люди пьют чаще, чем обычно», — заявила доктор Марианн Пиано, занимающаяся исследованием последствий употребления психоактивных веществ, передает «Лента.ру».

По ее словам, чрезмерное употребление алкоголя неизбежно увеличивает риск для здоровья. Пиано ссылается на исследование агентства Nielsen, согласно которому продажи алкоголя в США в конце марта выросли на 54 процента.

По мнению доктора, люди выбирают алкоголь в качестве успокоительного средства, потому что переживают за собственное здоровье и беспокоятся за своих близких. Кроме того, скука и одиночество также могут поспособствовать увеличенному употреблению спиртных напитков.