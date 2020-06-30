Убийство в Баку

В Баку в поселке Говсан произошло убийство.

Как сообщает Report, 41-летнему Маилу Мустафаеву было нанесено ножевое ранение в область сердца. Мустафаев скончался по дороге в больницу.

Полиция проводит расследование.

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