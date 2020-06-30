Европарламент ограбили

Воры, воспользовавшись отсутствием членов Европарламента, которые находились вдали от Брюсселя из-за пандемии коронавируса, ограбили здание, пишет Politico.

Издание уточняет, что минимум у 50 членов Европарламента украли компьютеры, планшеты и другие предметы, когда их не было на рабочем месте. Во время взлома и проникновения грабителей здание было практически пустым.

Немецкий депутат Нико Семсротт, у которого украли два ноутбука, назвал произошедшее большим скандалом, который стараются замолчать: «Мы почти уверены, что грабители просмотрели все наши вещи, поскольку произошедшее выглядело довольно грязно».