Ученые из Оксфорда: наша вакцина обеспечит защиту на несколько лет

Всемирно известный эксперт, глава разрабатывающей вакцину команды Оксфордского университета профессор Сара Гилберт сообщила членам британского парламента, что действие укола против коронавируса должно длиться несколько лет, и что она настроена оптимистично, считая, что вакцина обеспечит «хорошую продолжительность иммунитета».

Ученые из Оксфорда надеются, что создаваемая ими вакцина от коронавируса даст длительную защиту. Эксперты установили, что их укол вызывает в три раза большее увеличение уровня защитных антител, чем у поправившихся после COVID-19 пациентов.

Ее заявление может развеять страхи о недостаточно долгом эффекте уколов, отмечает портал MedikForum.ru.

Эти опасения небеспочвенны, если учесть, что другие типы коронавируса, вызывающие обычную простуду, могут поражать человека в течение года неоднократно. Но профессор Гилберт полагает, что ее вакцина продемонстрирует более впечатляющие результаты в деле укрепления натурального иммунитета, появляющегося, когда человек восстанавливает здоровье после вируса, пишет The Daily Mail.

Около 8000 британцев принимают участие в крупном испытании оксфордской вакцины.

В то же время глава британской рабочей группы по вакцинам Кейт Бингхэм сказала депутатам, что она менее оптимистична в отношении того, что прививка может защитить от заражения инфекцией, и, скорее всего, она только уменьшит тяжесть симптомов: «Я относительно оптимистична, что мы найдем вакцину, которая сможет лечить население. Проблема заключается в том, что ... является ли эта вакцина полностью стерилизующей, что означает, что вы не можете заразиться, или это вакцина, которая в основном просто снимает симптомы и снижает смертность? Очевидно, что мы хотели бы получить стерилизующую вакцину, чтобы люди не заражались».